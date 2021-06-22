Niğde'de yerli buğday deneme ekimlerinden yüksek verim alındı

Niğde'de deneme ekimi yapılan yerli buğday çeşitlerinden dekarda yaklaşık 800 kilogram verim alındığı bildirildi.

Niğde'de deneme ekimi yapılan yerli buğday çeşitlerinden dekarda yaklaşık 800 kilogram verim alındığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Konaklı beldesinde yerli tohumla deneme ekimi yapılan buğday tarlasını inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Baş, yerli milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ve özel sektör iş birliğiyle 65 ilde yerli tohum deneme ekim ve dikimlerinin yapıldığını söyledi.

"Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla başlayan proje kapsamında Niğde'de de deneme ekimlerinin yapıldığını anlatan Baş, şunları kaydetti:

"Tohumları kendiniz üretebilirseniz, yerli ve milli olarak başkasının ürettiğine mahkum kalmazsınız. Hükümetimiz, başta Bakanlığımız olmak üzere yerli ve milli tohum seferberliği başlattı. Çok güzel sonuçlar aldık. Tekfen Tarım'a teşekkür ediyorum. Yerli tohumlardan dekara yaklaşık 800 kilogram buğday verimimiz var, iyi bir rakam. İlimizin ortalaması kıraç yerlerde dekara 300 kilogram ama bunu yerli tohumlarla yaklaşık 800 kilograma kadar çıkardık, 2,5 katına kadar artışımız var. Bu da muhteşem bir şey."

Baş, buğdayın stratejik bir ürün olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin hububat üretiminde iyi bir pozisyonda olduğuna dikkati çekti.

Niğde'de dekarda ortalama 650-800 kilogram arasında verim elde edilen 8 yerli buğday çeşidinin çok sayıda lokasyonda deneme ekimleri yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul