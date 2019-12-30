Niğde'de yeni yılda güvenlik tedbirleri alındı

30.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak için halkın yoğun olduğu yerlerde emniyet birimlerinin 7/24 görev yapacağını bildirdi.

Şimşek, yazılı açıklamasında, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar kent merkezi ile ilçelerde toplam 158 ekipte 647 personelin görev yapacağını belirtti.

31 Aralık Salı günü 9 noktada, 22 personelin 7/24 esasına göre çalışacağını aktaran Şimşek, risk analizine göre oluşturulan sabit 5 noktada da uygulama yapılacağına vurgu yaptı.

Şimşek, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 41 çevik kuvvet ve kadro personeli görevlendirildiğine dikkati çekerek, "1 Ocak Çarşamba günü 08.00-19.00 saatleri arasında 5 bölgede 15 ekibin sorumluluğunda motorize devriye oluşturuldu. İlçelerde 08.00-19.00 saatleri arasında 9 noktada 18 personelle yaya ve 12 motorize ekip devriyesi oluşturuldu. Çarşamba günü 27 ekipte 82 personel görev alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA