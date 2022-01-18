Niğde'de yasaklı ırk 50 köpek koruma altına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yasaklı ırklar arasındaki yaklaşık 50 köpeğe, belediyenin hayvan barınağında bakılıyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yasaklı ırk hayvanlara 14 Ocak'a kadar çip takılması gerektiğini hatırlattı.

Çip taktırmayan hayvan sahiplerine ceza uygulandığını belirten Özdemir, 14 Ocak öncesi ve sonrası dönemde bu tür hayvanların sokağa bırakılmasının arttığına dikkati çekti.

Özdemir, yasaklı ırk hayvanlara merkezde baktıklarını anlatarak, "Belediye olarak sokağa bırakılan bu yasaklı hayvanların hepsini topladık ve burada kontrol altına aldık. Bakım işlerine başlandı, belediye olarak onları burada misafir edeceğiz." dedi.

Merkezde yılda 4 bine yakın sokak hayvanına müdahale edildiğini dile getiren Özdemir, bu işlemlerden 2 bin 500'ünün kısırlaştırma olduğunu söyledi.

Belediye olarak bu işi çok önemsediklerini vurgulayan Özdemir, "Burada sokak hayvanlarına en iyi şekilde müdahale etmeye ve bakmaya çalışıyoruz. Rehabilitasyon merkezi bölgedeki en iyi ve kaliteli merkezlerden birisi. Buraya 2 milyon lira bedelle yeni ameliyathane ve yeni yatırımlar yaptık. Özellikle çocuklarımıza hayvanları sevdirebilmek ve onların hafta sonları burada vakit geçirebilmelerini sağlamak adına alanlar yaptık." diye konuştu.

Özdemir, ocak ayından önce barınakta 20 civarında yasaklı ırk hayvan bulunduğunu, 14 Ocak'tan sonra ise sayının yaklaşık 50'ye yükseldiğini bildirdi.