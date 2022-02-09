Kar yağışının devam etmesiyle birlikte bazı illerimizde yarın okullar tatil ilan edildi. Bu illerden birisi de Niğde oldu. Peki, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Niğde'de okullar tatil mi ilan edildi? Resmi açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde...

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Valilikten yapılan açıklamalara göre yarın 4 ilimizde okullar tatil olacak. 9 Şubat bugün 8 ilimizde okullar tatildi. Yarın ise 4 ilimizde okullar tatil olacak

Yarın okulların tatil olacağı iller ve ilçeler:

- Karaman

- Konya

- Niğde

- Çankırı

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

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