Niğde'de yaralı bulunan pelikan Kayseri'de tedavi altına alındı

Niğde'de yaralı halde bulunan pelikan Kayseri'de tedavi altına alındı.

Niğde'de yaralı halde bulunan pelikan Kayseri'de tedavi altına alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde'de bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bulunan pelikan, Niğde DKMP Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Açlık ve susuzluktan da yorgun düşen, uçma güçlüğü çeken pelikan, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri DKMP Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yaralı pelikan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde veteriner hekimce tedavi altına alındı.

Gerekli tedavi ve bakımın yapılmasının ardından pelikan tekrar doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin