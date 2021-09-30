Niğde'de yaralı balaban koruma altına alındı - Haberler
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Niğde'de yaralı balaban koruma altına alındı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de yaralı balaban koruma altına alındı

Niğde'de yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlama beldesinde vatandaşlar, yolda yaralı buldukları kuşu İl Özel İdaresi ekiplerine teslim etti.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşlar listesinde yer alan balaban, tedavi edilmesi için Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Niğde'de yaralı balaban koruma altına alındı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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