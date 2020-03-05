Niğde'de yaklaşık 400 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Niğde'de yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
Niğde'de yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente İstanbul'dan el yazması Kur'an-ı Kerim getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Altunhisar ilçesinde durdurdukları yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagaj kısmında yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi.
Olayla ilgili yolcular M.A. ve H.Ö. gözaltına alındı.
Kur'an-ı Kerim'i satmak için kente getirdikleri öğrenilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA