Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru, Niğde'de yakalanarak tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru, Niğde'de yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, genel bilgi taramasında şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.