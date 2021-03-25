Niğde'de 2 askeri personel FETÖ'den tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Niğde'de 2 askeri personel FETÖ'den tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Niğde'de 2 askeri personel FETÖ'den tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 askeri personel tutuklandı.

Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan 'silahla yaralama'dan yargılanacak
Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 askeri personel tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen askeri personel M.F.F. ve C.K'yı adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde'de 2 askeri personel FETÖ'den tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:28:47. #1.16#
title