Niğde'de vatandaşlara yaklaşık 2 ton kızartılmış patates dağıtıldı
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Niğde'de vatandaşlara yaklaşık 2 ton kızartılmış patates dağıtıldı

Niğde'de vatandaşlara yaklaşık 2 ton kızartılmış patates dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesince düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2 ton kızartılmış patates ikram edildi.

Niğde Belediyesince düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2 ton kızartılmış patates ikram edildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan kazanlarda kızartılan patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Özdemir, gazetecilere, "13 Temmuz Patates Kızartması Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Niğde patatesini kızartıp halkımıza dağıtıyoruz. Bugünü fırsat olarak bildik." diyen Özdemir şunları kaydetti:

"Kentin en önemli tarım ürünü patates. Elimizden geldiği kadar Niğde patatesini markalaştırmaya çalışıyoruz. 13 Temmuz'u Niğde Patates Kızartması Günü olarak dünyaya duyurmaya çalışacağız. Bu tür etkinlikleri eylül ve ekim aylarında elma ile devam ettireceğiz. Uluslararası etkinliklerle festivallerle öncelikle elmamızı ve patatesimizi dünyaya tanıtmak istiyoruz."

Kızartılmış patatesten yiyen Mustafa Dumrul da güzel bir etkinlik olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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