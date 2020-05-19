Niğde'de vatandaşlar bando takımı ile sahura kalktı
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Niğde'de vatandaşlar bando takımı ile sahura kalktı

Niğde'de vatandaşlar bando takımı ile sahura kalktıAli KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE'de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.

Niğde'de vatandaşlar bando takımı ile sahura kalktı
19.05.2020 05:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 05:29

Niğde'de vatandaşlar bando takımı ile sahura kalktı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE'de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.

Niğde Belediyesi'ne bağlı bando takımı, üstü açık otobüs ile mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Şehir turu atan bando takımı, üstü açık otobüste şarkılar seslendirdi. Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden dinledikleri şarkılara alkışla eşlik etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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