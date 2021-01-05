Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
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Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

05.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:48
Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik yaptığı çalışmada, bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 0,99 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları (1)
HAVACI BORLU GAZOZ CEMİL: İÇMEYİN ŞU ZIKKIMI.
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