Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı
Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Bor ilçesinde araçlarında 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.K. ve İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün şüphelendikleri araçta yaptıkları aramada 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, iki kişiyi gözaltına almıştı.