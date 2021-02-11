Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

11.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:14
Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde 137,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı, 4'ü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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