Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
11.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:14
Niğde'de uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Niğde'de uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde 137,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı, 4'ü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul