Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
12.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:41
Niğde'de düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K'da bir miktar uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, eve düzenlediği operasyonda S.K'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda 35 gram kokain ile 5 gram bonzai ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul