Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 18 gram kokain ve 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. tutuklandı, R.B. ise adlı kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA