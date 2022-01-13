Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bor ve Ulukışla ilçelerinde 11 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.E, O.Ö, E.E, T.E, M.S, F.Ü, B.Y, R.S. ve A.S. yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 153 gram bonzai, 7 gram toz esrar, 10 gram eroin, 34 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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