Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.S, M.S, A.V.P. ve O.P. hakimlikçe tutuklandı, R.S. ve A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ö.K. ve S.C.U, ise savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bor ilçesinde düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına almış, adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 562 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 3 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği ele geçirmişti.