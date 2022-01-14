Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bor ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.K, S.C.U, O.P. ve A.V.P'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 562 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 3 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.