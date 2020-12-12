Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

12.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:50
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Ulukışla ilçesi Çaykavak mevkisinde yapılan takip ve kovalamaca sonucu otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramada 28 parça halinde toplam 64,58 gram ağırlığında eroin, uyuşturucu madde içildiği değerlendirilen 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi.

Şüpheliler, hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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