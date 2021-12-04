NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 9 GÖZALTI - Haberler
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NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Y.B'nin il dışından Niğde'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Y.B'nin buluşma gerçekleştirdiği eve operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 9 GÖZALTI

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 9 GÖZALTI

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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