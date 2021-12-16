Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 22.98 gram metamfetamin, 1.54 gram kannabinoid ve 19.28 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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