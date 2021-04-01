Niğde'de Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Niğde'de Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Niğde'de Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 4,9 gram metamfetamin, 27,25 gram eroin, 38,19 gram sentetik uyuşturucu, 42 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 295 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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