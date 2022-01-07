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Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltıNİĞDE Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1 tutuklandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

NİĞDE Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1 tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, M.B, O.E, E.Y ve K.Y'yi gözaltına alındı. Şüphelilerde 108,85 gram bonzai, 44,6 gram metamfetamin, 2,84 gram eroin, 0,70 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri

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