Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
17.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:19
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 237,32 gram sentetik uyuşturucu ile 2 plastik şişe içinde kimyasal madde ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul