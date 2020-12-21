Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

21.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:25
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Niğde polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6,84 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işleri sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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