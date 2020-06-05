Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıNİĞDE'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

05.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:19

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

NİĞDE'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet uyarıcı hap, 5.2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: DHA

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