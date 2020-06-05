Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıNİĞDE'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

NİĞDE'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet uyarıcı hap, 5.2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA