NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NİĞDE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
NİĞDE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı. Operasyonda 59,04 gram metamfetamin, 3,58 gram esrar, 0,58 gram sentetik bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklanırken diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.