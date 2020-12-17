Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

17.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:00
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada, 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerinde 4,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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