Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
17.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:00
Niğde'de düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada, 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların üzerinde 4,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul