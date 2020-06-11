Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi yakalandı.
11.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:52
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına altı.
Üzerlerinde 99 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA