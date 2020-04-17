Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altunhisar ilçesi girişinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 90 gram sentetik uyuşturucu ile 80 gram esrar ele geçirdi, E.Ü'yü gözaltına aldı.

İlçede bir eve düzenlenen operasyonda da bir miktar uyuşturucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir sikke ve yüzük ile kuru sıkı tabanca ele geçiren ekipler, M.P. ve F.P'yi gözaltına alındı.

jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ü. ve M.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.P. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA