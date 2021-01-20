Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

20.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:21
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik yaptığı çalışmada, 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 19,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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