Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
01.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:56
Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda gözaltına alınan 2 zanlının üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada 800 uyuşturucu hap, 75 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA