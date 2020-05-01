Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 2 zanlının üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada 800 uyuşturucu hap, 75 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA