Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı - Haberler
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda 19 şüpheli uyuşturucu satıcılığı suçundan gözaltına alındı.

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda 19 şüpheli uyuşturucu satıcılığı suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 19 şüpheli 'uyuşturucu madde satıcılığı' suçundan gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada 45,85 gram bonzai, 3,64 gram metamfetamin, 36 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. - NİĞDE

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

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