Niğde'de uyuşturucu operasyonu
24.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:16
Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi 14,14 gram eroin ile yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul