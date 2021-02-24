Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

24.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:16
Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi 14,14 gram eroin ile yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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