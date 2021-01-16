Niğde'de uyuşturucu operasyonu
16.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:22
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı 38,41 gram bonzai, 29 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1460 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav