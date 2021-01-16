Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

16.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:22
Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı 38,41 gram bonzai, 29 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1460 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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