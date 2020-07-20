Niğde'de uyuşturucu operasyonu
Niğde'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 kişi yakalandı.
20.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:27
Niğde'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara ve kullananlara yönelik çalışmada bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 45,08 gram metamfetamin, 31,8 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA