Niğde'de uyuşturucu operasyonu
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
13.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:32
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdiği ihbar edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 600 gram sentetik uyuşturucu, 140 şeffaf kilitli poşet, 2 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğerinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA