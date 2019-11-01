Niğde'de uyuşturucu operasyonu

01.11.2019 14:44

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışma kapsamında takip edilen B.G. ve C.K'yı suçüstü yakaladı.

B.G'nin aracında yapılan aramada 8 gram esrar ele geçirildi. B.G'nin ifadesi doğrultusunda C.K'nin ikametinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 300 gram esrar bulundu.

C.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. B.G, hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA