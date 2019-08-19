Niğde'de uyuşturucu operasyonu

19.08.2019 14:00

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.E'nin Selçuklu Mahallesi'ndeki kafeler bölgesinde uyuşturucu madde sattığı bilgisi, üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, E.E'yi evinde gözaltına aldı.

E.E'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 250 lira, hassas terazi, alüminyum folyo, uyuşturucu madde kullanımı için 7 aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA