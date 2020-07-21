Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Niğde'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
21.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:17
Niğde'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen O.K'yi yakaladı.
Şüphelinin evinde 45,08 gram metamfetamin, 31,8 gram bonzai ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA