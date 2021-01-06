Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

06.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:56
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 2,03 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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