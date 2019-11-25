Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

25.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:04

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kömürcü köyünde, O.D'nin (23) evine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Canlı"nın da kullanıldığı aramada, bakliyat konulan kilerdeki bir çuvalda 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan O.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA