Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinden 6,87 gram eroin, 0,52 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık, hakaret, cinsel taciz, tehdit gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan 39 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 23'ü işlemlerinin ardından salıverildi, haklarında 1 yıl 2 ay ile 6 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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