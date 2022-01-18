Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Haberler
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 10-17 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 9,9 gram bonzai, 53,73 gram metamfetamin, 0,4 gram eroin, 3,66 gram esrar 17 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Haber

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