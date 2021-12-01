Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler 22-29 Kasım tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 45,85 gram bonzai, 3,64 gram metamfetamin, 36 ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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