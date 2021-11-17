Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler 8-15 Kasım tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 3,34 gram bonzai, 3,74 gram eroin, 6,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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