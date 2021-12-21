Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 13-20 Aralık arasında düzenledikleri operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 10,41 gram bonzai, 95,95 gram metamfetamin, 19,28 gram eroin ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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