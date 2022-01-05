Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 12,37 gram bonzai, 25,33 gram metamfetamin ve 12,05 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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