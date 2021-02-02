Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramalarda, 14 gram eroin ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul