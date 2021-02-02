Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
02.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:37
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramalarda, 14 gram eroin ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul